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تعليم

شوقي: نسابق الزمن لإعداد الكتب الدراسية ورقيا وإلكترونيا بشكل تفاعلي

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:56 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن الكتب الدراسية، فالوزارة تسابق الزمن للانتهاء من طباعة الكتب الدراسية وخاصة كتب الصف الأول والثانى من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، وهى كتب الباقة المحورية (باللغتين العربية والإنجليزية)، وكتب اللغة العربية، وكتب اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى كتب التربية الدينية.

وقال الوزير خلال اجتماعه بمديري ووكلاء المديريات التعليمية، ومديري مجالس الأمناء، ومنسقى المحافظات، إن هذه الكتب يتم إعدادها ورقيًا وإلكترونيًا بشكل تفاعلى، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الباقة المحورية وكتب اللغة العربية خلال أسبوع.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من كتب اللغة الإنجليزية، فضلًا عن إعداد كتاب دليل المعلم والذى يحتوى على سيناريو للدرس دقيقة بدقيقة، وما الأدوات التى سيستخدمها المعلم، وما المهارات المطلوب اكتسابها.

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