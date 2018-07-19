فرقة رضا تمثل مصر فى مهرجان جرش بالأردن

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على سفر فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده إلى الأردن.



ومن المقرر أن تمثل الفرقة مصر فى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون وذلك خلال الفترة من 19 وحتي 23 يوليو.



تقدم الفرقة بقيادة الفنانة القديرة ماجدة إبراهيم العديد من أعمالها الشهيرة منها الأقصر بلدنا، غزل في الريف، الشرقي، الحجالة، العتبة جزاز، موشح لحظة رنا، الإسكندراني والعصايا.