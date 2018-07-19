الزمالك ينعى سيف العماري

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك سيف العماري الذي وافته المنية اليوم الخميس.



وجاء نعي الزمالك كالآتي: "نعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وجميع أعضاء المجلس المغفور له بإذن الله سيف العماري عضو المجلس السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".



وتقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة الجمعة غدا، ويقام سرادق العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.