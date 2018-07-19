الكشف عن اقتراح قدمه بوتين لـ ترامب قابله الأخير بالرفض

كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن اقتراح قدمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب خلال لقائهما بالعاصمة الفنلندية هلسنكي وقابله الأخير بالرفض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب رفض اقتراح بوتين بشأن إجراء استجوابات مشتركة في القضايا العالقة بين البلدين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وأضافت: "هذا الاقتراح تم تقديمه من باب المجاملة من جانب الرئيس بوتين ولكن الرئيس ترامب رفضه".



وأعربت ساندرز عن أملها في أن يسلم بوتين الـ 12 روسيًا المتهمين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لتأكيد برائتهم أو إدانتهم.



وكان الزعيمان التقيا في 16 يوليو الجاري بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، وأكد ترامب في المؤتمر الصحفي مع بوتين أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات، إلا أنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته عند عودته للولايات المتحدة بسبب الانتقادات الواسعة التي واجهها بسبب تلك التصريحات.