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السيسي: تنسيق كامل بين مصر والسودان لدعم المصالح الاستراتيجية

الخميس 19/يوليه/2018 - 09:12 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بالتواجد في السودان الشقيق، موضحا أنها من بين كل الجولات الخارجية تحظى زيارته للسودان بأهمية خاصة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة المصرية السودانية بالخرطوم؛ مساء اليوم، أن كل مصري يزور السودان يشعر أنه لم يغادر وطنه؛ مشيرا إلى أن زيارة اليوم للتنسيق الكامل لدعم المصالح الاستراتيجية المشتركة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والأمن المائي.

وتابع الرئيس: "لا أحد يستطيع مهما حاول أن يحصر الروابط التي تجمع مصر والسودان.. ما يربط بين البلدين يندر أن يتكرر بين أي دولتين على مستوى العالم لأن مصيرنا مشترك".

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