البورصة تخسر 21.1 مليار جنيه خلال أسبوع

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت 1ر21 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 867 مليار جنيه مقارنة 1ر888 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 4ر2%.



وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 92ر2 في المائة ليبلغ مستوى 15416 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 9ر2 في المائة ليبلغ مستوى 753 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 16ر3 في المائة ليبلغ مستوى 1927 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فسجل تراجعا بنحو 63ر1 % ليبلغ مستوى 15474 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 3ر4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7ر6 مليار جنيه وكمية تداول 082ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.



فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 1ر6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2ر7 مليون ورقة منفذة على 673 عملية خلال الأسبوع.



ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 18ر86 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 82ر13 خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 46ر66 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 38ر28 في المائة والعرب على 16ر5 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 28ر166 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55ر16 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 899ر10 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 62ر313 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 01ر57 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 99ر42 في المائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 07ر1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 548 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 549 ألف سند تقريبا.

