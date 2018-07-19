ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:11 م
صدى البلد
محمد نبيل
انتقد المخرج محمد العدل، ما قام به الفنان وليد فواز كرد فعل عقب انفصاله عن الفنانة مي سليم بعد أقل من شهر واحد على زواجهما.

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: عيب قوي يا وليد يا فواز تعمل بيان تتكلم فيه عن حاجة خاصة جدا زي الجواز والطلاق وتقول اتسرعت وتلميحات مش تمام.. دي سيرة ست.. سييييييرة ست.. ملحوظة : اكتر حاجة ضحكتني في البيان .. موضوع جمهوري.

كان وليد فواز تعرض لهجوم كبير بعد تصريحاته الأخيرة والتى جاء فيها : "قدر الله ما شاء فعل ..اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الاساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".

وتابع : "ورغم أن كتير افتكروا اني اتسرعت في اعلان الخبر على السوشيال ميديا .. إلا إني اتعودت اكون واضح مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط عليّ من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل، لدرجة وصلت للتشهير بي لإصرارى على الطلاق".

ترشيحاتنا

50 ألف فرانك سويسري غرامة على اتحاد الكرة من فيفا لهذا السبب

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

تعرّف على تشكيل الأهلي في ودية الجونة

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

إخلاء سبيل بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق تريلا تسبب في مصرع 12 شخصا بالمنيا

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو
وزير الأوقاف: المصريون سيجدون أثرا بارزا للوقف خلال 2018
وزير الأوقاف: أبعدنا المساجد عن الجانب السياسي.. فيديو
وزير الأوقاف: سد دين الغارمات أولى من حج النافلة.. فيديو
الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟