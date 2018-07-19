محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

انتقد المخرج محمد العدل، ما قام به الفنان وليد فواز كرد فعل عقب انفصاله عن الفنانة مي سليم بعد أقل من شهر واحد على زواجهما.



وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: عيب قوي يا وليد يا فواز تعمل بيان تتكلم فيه عن حاجة خاصة جدا زي الجواز والطلاق وتقول اتسرعت وتلميحات مش تمام.. دي سيرة ست.. سييييييرة ست.. ملحوظة : اكتر حاجة ضحكتني في البيان .. موضوع جمهوري.



كان وليد فواز تعرض لهجوم كبير بعد تصريحاته الأخيرة والتى جاء فيها : "قدر الله ما شاء فعل ..اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الاساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".



وتابع : "ورغم أن كتير افتكروا اني اتسرعت في اعلان الخبر على السوشيال ميديا .. إلا إني اتعودت اكون واضح مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط عليّ من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل، لدرجة وصلت للتشهير بي لإصرارى على الطلاق".