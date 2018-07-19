وزير الأوقاف: المصريون سيجدون أثرا بارزا للوقف خلال 2018

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إيرادات الأوقاف ستزيد بحدود 50% العام الحالي.



وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " عندما توليت الوزارة عقب عام الإخوان الأسود كان إجمالي ما يتواجد في خزانة الوزارة 90 مليون جنيه فقط، ولا تكفي مصروفات الوزارة لمدة 3 أشهر".



وتابع: " عملت على إحداث التوازن على مدار الثلاث سنوات الماضية .. وكل مستحقات جميع العاملين بالوزارة لم تتأثر لأنه تم ضبط الموارد"، ومثال على ذلك قمنا برفع المبلغ المخصص للبر من 20 مليونا إلى 240 مليون جنيه العام الحالي".



وأكمل: " سننسق مع الدولة بما فيه مصلحة المجتمع .. وسيلمس الناس خلال العام أثرا بارزا للوقف في خدمة المجتمع".

