إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

أحال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية ضابط شرطة ومسجلين خطر إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة سيارات الماشية علي الطريق الإقليمي الدولي بدائرة مركز العياط.



باشر التحقيقات المستشار محمد خالد رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة والتي أسفرت عن قيام القوات المتمركزة علي الطريق الإقليمي الدولي التابع لمركز شرطة العياط بإلقاء القبض علي ضابط شرطة برتبة رائد يدعي ع . ا عقب استغاثة مزارع بتعرضه للسرقة بالإكراه علي يد 3 ملثمين.



وأضافت التحقيقات أن الضابط يتزعم العصابة ويستعين بمسجلين خطر لتنفيذ جرائم السرقة بالإكراه ويتولي تغطيتهما لحين الانتهاء وأحيانا ما يشاركهما في التنفيذ حيث يخفون جميعا وجوههم بأغطية سوداء اللون ويستولون علي السيارات المحملة بالماشية أو مبالغ مالية من تجار الماشية ويقتسمونها فيما بينهم أو يقومون ببيع الماشية، وتبين أن المتهمين في سبيل استيقاف سيارة ربع نقل شيفروليه لسرقتها أطلقوا أعيرة نارية من طبنجة الضابط الميري وفرد خرطوش صوب السيارة وأجبروها علي التوقف واستولوا عليها وفروا هاربين.



وشرحت التحقيقات أن دورية أمنية أثناء تمشيط الطريق الإقليمي الدولي وملاحظة الحالة الأمنية سمع النقيب محمد غريب معاون مباحث العياط استغاثة مواطن وباستطلاع الأمر تبين أن سيارة لانسر حمراء اعترضت طريقه وهبط منها شخصان هدداه بأسلحة نارية وأجبراه علي ترك سيارته ربع نقل محملة بالماشية وفروا هاربين بالسيارة وحمولتها.



أخطرت الدورية الأمنية الرائد امام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بخط هروب المتهمين في اتجاهه فنصب أعلي الكوبري علي الطريق الدولي الأكمنة اللازمة كما تم إخطار باقي الدوريات الأمنية وقام بإغلاق الطريق حتي ظهرت السيارة الحمراء فقام باستيقافها وبالاستعلام عن هوية قائدها تبين أنه ضابط شرطة برتبة رائد بالمرور وأثناء فحص كارنيه الشرطة الخاص به وأوراق شخصيته ظهرت السيارة المحملة بالماشية وتوقفت علي بعد عدة أمتار وفور رؤية مستقليها الكمين هربا إلي المنطقة الجبلية متخلين عن السيارة.



ألقي القبض علي الضابط وتمت إحالته للنيابة العامة ثم ألقي القبض علي المتهمين الهاربين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة واعترف المتهم الثاني بارتكاب قرابة 4 جرائم أخرى بذات الأسلوب علي نفس الطريق وأنهم بدأوا نشاطهم منذ قرابة 3 أشهر فوجهت لهم النيابة اتهامات السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وأسفرت المعاينة عن العثور علي فارغ من 9 مم بمسرح الحادث أطلقت من طبنجة الضابط المتهم وفوارغ من فرد خرطوش فأمرت النيابة بتحريز الأسلحة المضبوطة وإرسالها إلي الأدلة الجنائية لفحصها ومضاهاتها بالفوارغ المحرزة.



تم التحفظ علي سلاح الضابط الميري وجهازه اللاسلكي وفرد خرطوش تم ضبطه داخل السيارة بعدما تعرف صاحب السيارة المسروقة علي سيارته الحمراء التي هبط منها الملثمان، وفحصت قوة برئاسة النقيبين عبد الحميد الجيار ومحمد مصباح معاونا مباحث العياط السيارة المسروقة فعثر بداخلها علي "ايشاربات" سوداء اللون التي استخدمها الجانيان لإخفاء وجهيهما.



بمواجهة الضابط المتهم بالأدلة وأقوال المجني عليه أقر بتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات علي الطريق الإقليمي الدولي خاصة سيارات تجار الماشية لحملهم الدائم لمبالغ ضخمة، وأدلي الضابط بهوية المتهمين الآخرين وأقر أن أحدهما نجل خاله هارب من 4 جنايات بأحكام بالسجن تتراوح بين 15 إلى 20 سنة والآخر صديقه.



تسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية بالجيزة والأمن العام حول الواقعة وتقارير الأدلة الجنائية حول الأسلحة وأمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.