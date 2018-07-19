مصر تحقق 4 ميداليات للتايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

حقق المنتخب الوطني للتايكوندو 4 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية خلال منافسات اليوم الأول بالدورة.



ونجح فريق البنين في تحقيق الميدالية الذهبية مرتين عن طريق اللاعبين مصطفى فراج واياد بركات كما حقق فريق البنات الميدالية الفضية بواسطة اللاعبة حبيبة حسام، وحصدت مرام نبيل الميدالية البرونزية .



جدير بالذكر أن مصر تخوض اليوم الخميس عددا من المنافسات فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب على صعيد التجديف والريشة الطائرة والجمباز وتنس الطاولة والقوس والسهم والجودو والكرة الطائرة.