ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصر تحقق 4 ميداليات للتايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:09 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد سمير - محمد رشاد
حقق المنتخب الوطني للتايكوندو 4 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية خلال منافسات اليوم الأول بالدورة.

ونجح فريق البنين في تحقيق الميدالية الذهبية مرتين عن طريق اللاعبين مصطفى فراج واياد بركات كما حقق فريق البنات الميدالية الفضية بواسطة اللاعبة حبيبة حسام، وحصدت مرام نبيل الميدالية البرونزية .

جدير بالذكر أن مصر تخوض اليوم الخميس عددا من المنافسات فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب على صعيد التجديف والريشة الطائرة والجمباز وتنس الطاولة والقوس والسهم والجودو والكرة الطائرة.

ترشيحاتنا

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

وزيرة إماراتية ترحب بالرئيس الصيني بطريقة فاجأت الجميع

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

Xiaomi تطلق Mi Max 3 الأكبر حجما بـ 5300 جنيه .. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

معدات ضخمة لنقل تابوت سيدي جابر من موقعه.. فيديو وصور

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

عاصى الحلانى يضع اللمسات الأخيرة على حفله فى مهرجان جرش .. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

وزير الأوقاف: مال الوقف تسري عليه المحاسبة الحكومية.. فيديو
وزير الأوقاف: المصريون سيجدون أثرا بارزا للوقف خلال 2018
وزير الأوقاف: أبعدنا المساجد عن الجانب السياسي.. فيديو
وزير الأوقاف: سد دين الغارمات أولى من حج النافلة.. فيديو
الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟