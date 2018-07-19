ترامب يدعو بوتين إلى زيارة واشنطن

قالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الخميس، إن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس دونالد ترامب كلف مساعده لدعوة الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة واشنطن هذا الخريف.



ووفقا للوكالة، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تبحث مع روسيا زيارة بوتين إلى واشنطن.



يذكر أن ترامب تعرض لانتقادات حادة إثر لقائه ببوتين في فنلندا مؤخرا واعتبر معارضوه أنه لم يظهر بالشكل اللائق أمام الرئيس الروسي.