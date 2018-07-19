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وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:36 م
محمد مختار جمعة ،
محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف
هاني حسين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن منظومة صكوك الأضاحي حققت نجاحا باهرا خلال العامين الماضيين، مضيفا "في أول عام جمعنا 30 مليون جنيه والعام الماضي جمعنا 48 مليون جنيه واشترينا 550 طن لحوم".

وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نحصل على موافقة وزارة التضامن على طبع عدد من الصكوك، وتختم في الأوقاف، وتقوم وزارة التضامن بمراجعة الصكوك التي تم بيعها وإعدام البقية .

وتابع: "كافة الحسابات يتم تجميعها في البنك المركزي"، مضيفا: "نحن الجهة الوحيدة التي تخرج بيانا بشكل أسبوعي لضمان الشفافية بإعداد الصكوك".

وأكمل: "نتعاقد مع وزارة التموين ونستلم الأضاحي حية وتنقل بمعرفة وزارة التموين.. ثم يتم تعبئتها تحت إشرافنا".

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