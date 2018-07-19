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رياضة

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 10:43 م
اشرف صبحي وزير الرياضة
اشرف صبحي وزير الرياضة الجديد
عمرو ابوبكر
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجه وزارة الرياضة في الفترة الحالية من أساسياته تنمية الشباب الموهوبين، وذلك ما يسعى له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزارة الرياضة تسير على منهجه.

وأضاف صبحي خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج ملعب البلد الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، أن مبادرة رعاية الموهوبين في مرسى مطروح جاء بناء على اختيار الخبراء، حيث أن هذه المدينة تمتلئ بالأشياء التي ستخدم إتمام المبادرة بطريقة صحيحة.

وأشار صبحي إلى أن محافظ مطروح يساعد بصورة كبيرة في تحقيق كل ما هو أفضل في الفترة التي نسعى من خلالها إلى النهوض والتطوير في الرياضة المصرية.

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