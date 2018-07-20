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أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:03 ص
الحاجة سعدية من منزلها
الحاجة سعدية من منزلها
همت الحسينى
الحاجة سعدية من منزلها:
أشكر الرئيس السيسي.. وحفظ الله مصر
الحمد لله أخيرًا شفت أولادى وأهلى
ما تعرضت له حساس مؤلم.. وأنا أتعامل بحسن نية مع شخص اعتبرته ابنى

بالزغاريد والأحضان استقبلت قرية درين التابعة لمدينة نبروه في الدقهلية، الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة، بعد غيابها لأكثر من 3 أشهر ما بين الحجز وإنهاء إجراء الإفراج عنها حتى العودة؛ وسادت الفرحة أفراد أسرتها وجيرانها وأهالي القرية.

وأطلقت السيدات الزغاريد فرحين بعودة الحاجة "سعدية "التى ردَّدت منذ وصولها: "الحمد لله ألف شكر ليك يارب يارب أخيرًا عشت وشفت وأولادى وأهلى".

ووجهت الشكر إلى السفارة المصرية فى السعودية والسفارة السعودية بمصر لوقوفهما بجانبها ومعاملتهم الحسنة لي ومساندتي، كما وجهت الشكر للرئيس السيسى لتدخله للإفراج عنها فهو لا ينسى أبناء وطنه، كما وجهت الشكر إلى أبناء مصر والسعودية الذين تعاطفوا معها وساندوها.

كما زف أهالى قرية درين الحاجة سعدية إلى منزلها عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنها من نيابة المنصورة وانطلقت الأغانى الشعبية بالقرية وسط فرحة عارمة من الأهالى.

وأكدت الحاجة سعدية أنها لا تصدق الآن وجودها بين أبنائها وأحفادها، كما قام عدد من أبناء قرى تيره ومدينة نبروه بالتواجد بقرية درين لمشاركة أهل القرية فرحتهم بعودة الحاجة سعدية.

فيما قال زوج ابنة الحاجة سعدية إنها فى تحسن عقب عودتها لأهلها وأسرتها وأنها تنهي إجراءات الإفراج عنها بالنيابة لافتا إلى أن هناك احتفالا كبيرا سيقام بقرية درين تكريما للأم الفاضلة التى تعرضت للظلم بالقبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء توجهها إلى السعودية لأداء العمرة.

وأضاف: "عانينا كثيرا من أجل هذه اللحظة ومن أجل أن تصل الحاجة سعدية إلى بيتها.. والله ما كنا مصدقين من كتر تأخير إجراءات وأوراق عودتها وإن الحاجة سعدية ليست أما لنا فقط بل للجميع.

ووجهت الحاجة سعدية عبد السلام 74 عاما، ضحية العمرة المزيفة، الشكر لكل من ساندها ووقف بجوارها فى أزمتها قائلة: "شكرا لكم جميعا فقد كنتم لى سندا كبيرا فى أزمتى".

وأضافت قائلة: "إحساس مؤلم ما تعرضت له وأنا اتعامل بحسن نية مع شخص اعتبرته ابنى ورغم ذلك استغل طيبتى وأعطانى حقيبة بدعوى توصيلها لزوجة شخص سعودى وتورطت فى قضية لا علاقة لى بها وأنا كان كل همى ان أؤدي مناسك العمرة وتعرضت لذلك الظلم لحكمة يعلمها الله وعوضنى الله بحب جارف من الجميع".

ووجهت الشكر للرئيس السيسي والسفير المصري بالمملكة والسفير السعودي بالقاهرة على مساندتها ودعمها قائلة: "حفظ الله مصر والرئيس السيسى وجعل الله مصر بلد امن وأمان دائم".

يذكر أن الحاجة سعدية وقعت ضحية شخص يدعى "عبدالله المنزلاوي" منحها عمرة مزيفة ووضع في حقيبتها مواد مخدرة؛ من أجل تهريبها للسعودية دون علمها وتم إلقاء القبض عليها في 20 مارس الماضي.

وكانت الحاجة سعدية ضحية العمرة المزيفة عادت من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات، بعد أربعة أشهر تحت التحفظ فى المملكة العربية السعودية ووصلت إلى مسقط رأسها صباح اليوم وسط حفاوة واستقبال كبير من أهالى القرية.
أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه
أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه
أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه
أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه
أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه

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