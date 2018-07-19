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أخبار العالم

ترامب يفاجئ الجميع ويدعو بوتين لزيارة واشنطن

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:19 م
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي
محمد عثمان
فوض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بإرسال دعوة للرئيس الروسي، دونالد ترامب، لزيارة واشنطن في خريف هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على حسابها بموقع "تويتر": "الرئيس طلب من السفير بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف. ومناقشة الزيارة بدأت بالفعل".

وكان الزعيمان التقيا في 16 يوليو الجاري بالعاصمة الفنلندية هلسنكي لمدة أربع ساعات تقريبًا، وأجرى الرئيسان محادثات ثنائية تناولا خلالها القضايا العالقة بين البلدين.

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