ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

انخفاض الدولار من أعلى مستوى في عام بعد تعليقات ترامب

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:29 م
الدولار
الدولار
رويترز
تراجع الدولار الأمريكي اليوم الخميس، من أعلى مستوى له في عام بعد أن عبر الرئيس دونالد ترامب عن القلق بشأن قوة العملة والزيادات في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتخلت العملة الخضراء أيضا عن بعض مكاسبها أمام اليوان الصيني الذي هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في عام مقابل الدولار.

وفي مقابلة مع شبكة تليفزيون سي.إن.بي.سي قال ترامب إن الدولار القوي "يضعنا في موقف غير موات"، مشيرا إلى أن اليوان الصيني يواصل الهبوط، ومن شأن قوة العملة أن تجعل صادرات البلد أكثر تكلفة.

وقال ترامب أيضا إنه غير سعيد بالسياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي، مشيرا إلى أنه قلق من تأثيرها المحتمل على الاقتصاد والقدرة التنافسية لأمريكا، وسعى البيت الأبيض في وقت لاحق إلى التخفيف من لهجة تعليقات ترامب، قائلا إن الرئيس يحترم استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي ولا يتدخل في قراراته للسياسة النقدية.

وقال محللون إن تعليقات ترامب قد تعني نقطة تحول للاتجاه الصعودي للدولار هذا العام، ويلقى الدولار دعما من زيادات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية. ومنذ أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة من ست عملات رئيسية في فبراير، صعد مؤشر الدولار 8.3 بالمئة.

وعقب تعليقات ترامب اليوم تحول مؤشر الدولار إلى الانخفاض، لكنه تعافى في وقت لاحق وارتفع 0.1 بالمئة إلى 95.174 . وفي وقت سابق من الجلسة سجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652، وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملة اليابانية وسجل في أواخر التعاملات 112.45 ين، بانخفاض قدره 0.3 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

واستقر أمام العملة الأوروبية عند 1.1645 دولار، وفي أواخر التعاملات، قلص الدولار أيضا مكاسبه مقابل العملة الصينية إلى 0.6 بالمئة عند 6.789 يوان، ومنذ بداية العام، هبط اليوان بأكثر من 4.0 بالمئة أمام العملة الأمريكية.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة فوربس لنجوم الرياضة العرب

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة فرح علي والسيناريست محمد عبدالمعطي

الحبس سنة لـ البلتاجي لإهانة المحكمة في قضية التخابر مع حماس

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

بشير التابعي يكشف حقيقة حبسه 4 أيام

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم
سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو
مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟