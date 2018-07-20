نجل عبدالناصر: الزعيم تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية وذكراه الطيبة باقية

قال عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إن والده تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنه تمت محاربته بقوة من قبل الجماعة إلا أنهم زائلون ووالده يرفض الموت بذكراه الطيبة الباقية فى قلوب ووجدان المواطنين.



وأشار عبد الحكيم فى حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إلى قيمة ثورة 23 يوليو التى التف حولها الشعب، وأن عبد الناصر تصدى لجماعة الإخوان التى حاولت سرقة الوطن بتلك الفترة مستغلة الثورة الشعبية، غير أنه والده واجههم بقوة وكان العدو الأول للجماعة التى تعادى جميع المواطنين.



وتابع: "القاعدة الصناعية التي تم تأسيسها في أعقاب ثورة 23 يوليو كبيرة وضخمة في مختلف المجالات".