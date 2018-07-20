أليسون بيكر: سعيد لمزاملة محمد صلاح مرة أخرى.. وهو من شجعني للانضمام لليفربول

أعرب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي الجديد، عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق، والعودة مرة أخرى للعب بجوار المصري محمد صلاح.



وأعلن ليفربول مساء /الخميس/ تعاقده بشكل رسمي مع الحاري البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي روما الإيطالي.



وقال أليسون بيكر - في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول - "أنا سعيد حقا أن أتيحت لي الفرصة للعب بجانب محمد صلاح مرة أخرى.. صلاح لاعب عظيم ويمتلك شخصية فريدة، ولدي شغفا كبيرا للعب بجانبه مرة أخرى هنا في ليفربول".



وأوضح بيكر، أن محمد صلاح تواصل معه خلال الأيام الماضية لتشجيعه على الانضمام لصفوف ليفربول، مؤكدا أنه تحدث معه أمس الأربعاء ليخبره بأن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة، وأنه في طريقه لارتداء قميص ليفربول.



وتألق بيكر رفقة المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث كان الحارس طمعا للعديد من الأندية الأوروبية، وأبرزها ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينجح ليفربول في إتمام التعاقد معه.



وأضاف الحارس صاحب الـ 25 عاما، "سعيد للغاية للعب في ليفربول، إنه حلم أصبح حقيقة أن ترتدي قميصا رائعا لنادي بهذا الحجم.. ليفربول خطوة كبيرة في مشواري الكروي، وسأقدم كل ما لدي مع النادي في الفترة القادمة".