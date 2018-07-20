حبس شخص انتحل صفة ضابط شرطة بالمقطم

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمنطقة المقطم.



وكان اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تلقى ، إخطارا من وحدة مباحث القسم يفيد إلقاء القبض على شخص يدعي م.ا. أمين عام مجلس محلى، وبحوزته 5 آلاف جنيه، وتبين أن المتهم اعتاد أن ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة المقطم.



