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حوادث

حبس شخص انتحل صفة ضابط شرطة بالمقطم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:03 ص
حبس شخص - أرشيفية
حبس شخص - أرشيفية
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمنطقة المقطم.

وكان اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة تلقى ، إخطارا من وحدة مباحث القسم يفيد إلقاء القبض على شخص يدعي م.ا. أمين عام مجلس محلى، وبحوزته 5 آلاف جنيه، وتبين أن المتهم اعتاد أن ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة المقطم.

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