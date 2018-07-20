قرقاش: شراكة الصين التجارية دليل نجاح الاقتصاد الإماراتي

أشاد أنور قرقاش وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية بزيارة الرئيس الصيني شي جنبنغ للإمارات اليوم عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" .



وقال إن زيارة الرئيس الصينى تشير إلى الموقع السياسي والاقتصادي الذي تحتله الإمارات ، وأن تكون دولته الشريك التجاري الثاني للصين عالميا دليل حيوية الإقتصاد الإماراتي ونجاحه على كافة الأصعدة



وجاء بالتغريدة "‏الزيارة التاريخية للرئيس شي جنبنغ للإمارات مؤشر للموقع السياسي والإقتصادي الذي تحتله الدولة، وأن تكون الإمارات الشريك التجاري الثاني للصين عالميا دليل حيوية الإقتصاد الإماراتي ونجاحه، السياسات العاقلة والتوجه الشفاف يثمر وبلدنا خير دليل لذلك".