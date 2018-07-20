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قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إنه شيء مضحك ومبكٍ أن يهدد نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قطاع غزة بأنه إن لم يتم إيقاف الطائرات الورقية والبالونات التي تخرج من القطاع فإن دولة الاحتلال ستشن حربا واسعة على قطاع غزة.

وأضاف "أيمن الرقب" خلال استضافته بفضائية "اكسترا نيوز" أن تشديد الحصار الأخير على قطاع غزة ومنع دخول جزء كبير من المواد الغذائية يؤكد أن دولة الاحتلال تضغط على الشعب الفلسطينى.

وأكد أيمن الرقب قائلا:" أنه يجب ربط ما يحدث بما حدث منذ أيام عندما قال المندوب السامى القطري محمد العبادي أن هناك اتصالات غير مباشرة بين دولة الاحتلال وحركة حماس هو يديرها بشكل واضح وأيضا حديثة عن الطائرات الورقية والبالونات كان تبريرا على ما سيقوم به الاحتلال في غزة.

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