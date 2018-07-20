ضبط سائق السيارة النقل المتهم باقتحام مقهى ومقتل 25 شخصا

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سائق السيارة النقل المتهم فى واقعة الاصطدام بأحد المقاهى بالمنيا مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد السائق الهارب ويدعى/محمد .ف.م ٢٥ سنه مقيم قرية أبشنا دائرة مركز بنى سويف.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم ضبطه و اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.