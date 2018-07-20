مصرع 3 أشخاص غرقا بحادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة برشيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الرشيدية بمركز رشيد بمحافظة البحيرة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث وتم نقلهم للمستشفى العام.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الرشيدية بدائرة المركز وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة تحمل لوحات برقم ل.ط.ج 8749، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها وانقلابها بمياه الترعة.



ونتج عن الحادث مصرع كل من عبد الرحمن فوزى 6 سنوات، احمد فوزي 40 عاما، وجميلة محمد فوزى 6 سنوات.



وتم انتشال الجثث بمعرفة رجال الإنقاذ النهري ونقلهم لمشرحة المستشفي العام برشيد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.