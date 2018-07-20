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رياضة

حازم إمام ينعي سيف العماري برسالة مؤثرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:44 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
نعى حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق داعيا له بالرحمة والمغفرة. 

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" الله يرحم الحاج سيف العماري كان راجل جدع وطيب وجميل ولذيذ الناس كلها بتحبه ربنا يصبركوا #مصطفى سيف العماري "

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة الجمعة غدا ويقام سرادق العزاء يوم الاثنين المقبل بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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