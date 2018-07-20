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أخبار البلد

مصادر: تعاون مصرى سودانى فى مجالات تبادل الطرود البريدية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:44 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أكدت مصادر بهيئة البريد المصرى أن هناك تعاونا كبيرا حاليا بين مصر والسودان الشقيقة من خلال بروتوكول يتيح للجانب السودانى استخدام مركز التجميع اللوجستى بمطار القاهرة لتبادل الطرود الواردة والصادرة من السودان والتى يتم التعامل من خلالها عبر وسائل التجارة الإلكترونية.

وأشارت المصادر أن هناك تعاونا مستمرا بين مصر ودول القارة السمراء فيما يخص التعاون البريدى سواء من حيث تبادل الخبرات أو من خلال تبادل الطرود والحركة البريدية .

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