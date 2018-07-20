محمد مهران يحتفل بخطبته على المخرجة مي عبد الحافظ

يحتفل الفنان الشاب محمد مهران بخطوبته على المخرجة مى عبد الحافظ مساء غد الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ووسائل الإعلام، وذلك بالنادى البريطانى بالمعادى، وذلك بعد أيام من إقامة حفل عائلى حضره الأهل احتفالا بهذه المناسبة.



وشارك محمد مهران فى العديد من الأعمال الفنية وعلى رأسها بطولته لفيلم "أسرار عائلية" للمخرج هانى فوزى، ومسلسلات "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ومى سليم واخراج حسام على، و"أمر واقع" مع كريم فهمى وإخراج محمد أسامة، و"الأب الروحى 2" إخراج تامر حمزة، و"عائلة الحاج نعمان" إخراج أحمد شفيق و"رمضان كريم"، وفيلم "بلاش تبوسنى" مع ياسمين رئيس وإخراج أحمد عامر وغيرها من الأفلام والمسلسلات.



