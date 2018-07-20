3 طرق للكشف عن صلاحية الأرز

يعتبر الأرز من أشهر الأكلات المنتشرة بين المصريين ويتناولونه بعدة طرق مختلفة كالأرز الأصفر والصيادية والمحشى والفتة لكن للأسف بعض الباعة يتاجرون فى بعض الأنواع الفاسدة التى تؤثر بالسلب على الصحة.



جاء في موقع "family health"، أن "هناك مجموعة من الاختبارات التي يجب على كل سيدة إجرائها على الأرز للتأكد من مدى صلاحيته للاستخدام، حتى لا يتسبب في الإصابة بمشكلات صحية كبيرة".



الماء:

يجب إحضار وعاء من الماء وإضافة الأرز إليه فى حال سقوط الأرز فى قاع الوعاء فإنه أرز طبيعي ولكن في حال حدوث العكس فإنه الأرز البلاستيك.



النار:

يجب وضع قليل من حبيبات الأرز على النار حتى نرى ما سيحدث للأرز، فى حال اشتعاله سيكون مغشوشا، أما فى حال العكس سيكون طبيعيا.



المدقة:

يمكن وضع قليل من الأرز وطحنه بواسطة المدقة ونرى ما سينتج عن القيام بذلك، فى حال وجود نشا يصبح طبيعيا.