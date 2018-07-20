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رياضة

تقارير عالمية: ريال مدريد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:01 ص
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو
مايكل عياد
كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استقر على بديل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن وافقت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على عرض النادي الملكي المالي لضم الدولي البلجيكي "إدين هازارد" في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع "ليو تن سبورتس" الفرنسي إلى أن نادي تشيلسي وافق على بيع "هازارد" بمقابل مادي قيمته 170 مليون جنيه إسترليني، ليرحل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى ملعب سانتياجو برنابيو، لافتا إلى أنه كانت هناك محادثات بالفعل بين ريال مدريد ووالد اللاعب ليعرف شروط من أجل الانتقال، والآن بدأت المفاوضات بين الناديين بعد الحصول على موافقة "هازارد".

وفي نفس السياق، أعلن الصحفي الإيطالي الموثوق "جيانلوكا دي مارزيو" مساء أمس الخميس أن هناك اجتماعا سيتم عقده بين وكيل "هازارد" ووالد اللاعب وريال مدريد يوم السبت المقبل، ولكن الصحفي أكد أن ريال مدريد لن يقدم عرض مالي بأكثر من 125 مليون يورو للحصول على البلجيكي، كما أن الانتقال سيكون منفصلا عن مفاوضات الفريق الإسباني لضم الحارس "تيبو كورتوا" أيضًا من تشيلسي الإنجليزي.

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