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أخبار البلد

الزراعة عن انتشار بطيخ مسرطن: شائعة تحركها جماعات مغرضة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:35 م
الزراعة تنفي إنتشار
الزراعة تنفي إنتشار بطيخ مسرطن
جمال صلاح الدين
نفت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، الشائعة التى يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن حقن البطيخ بمواد مسرطنة.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي للزراعة، أن هذه الشائعة تهدف لحدوث بلبلة بين المواطنين والتأثير على تصدير البطيخ للخارج، مؤكدا أن الصور التي يتم تداولها على المواقع ليس لها علاقة بالمبيدات اطلاقا.

وناشد عبد الدايم وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره عن الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي فمعظم الأخبار التي تتناقلها غير صحيحة وتحركها جماعات لا تتمنى لمصر الأمن والاستقرار.

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