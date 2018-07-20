هشام زكريا: استفدنا من تجربة الأهلي.. والنجم الأوحد هو الجونة

أكد هشام زكريا، المدير الفني لنادي الجونة، رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق في مواجهة الأهلي الودية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب مختار التتش في إطار الاستعدادات لخوض منافسات دوري الموسم الجديد 2018/19.



وتعادل الجونة سلبيًا مع الأهلي على ملعب التتش بعد التعادل الإيجابي مع نجوم المستقبل بهدف لمثله خلال معسكر الفريق بالقاهرة استعدادًا للموسم الجديد.



وقال زكريا في تصريحات رسمية، عقب اللقاء: "حققنا الاستفادة المرجوة من مواجهة الأهلي وديًا، وكنا نبحث عن التدرج في مستوى المباريات الودية منذ انطلاقة معسكراتنا المتعددة استعدادًا لدوري الموسم الجديد، وعندما وصلنا إلى مواجهة فريق بهذا المستوى جاء الأداء مرضيًا".



وأضاف المدير الفني للجونة: "منذ اليوم الأول تحدثت مع اللاعبين عن أساسيات عملنا وأننا لسنا فريق نجم واحد لكن النجم دائمًا هو نادي الجونة كوننا نعمل جميعًا تحت مظلة مشروع كبير لديه طموح غير محدود".



وتابع زكريا: "هناك انسجام كبير بين مجموعة اللاعبين سواء الجدد أو القدامى، وهذا ظاهر للجهاز الفني منذ اليوم الأول، كما ظهرت استجابة اللاعبين للتعليمات وطريقة وأسلوب اللعب الذي نتبعه وفقًا لرؤيتنا الفنية".



واختتم: "نواصل فترة الإعداد، والصورة مكتملة أمام الجهاز الفني، وراضون عن فترة الإعداد المستمرة قبل انطلاقة الدوري الممتاز في موسمه الجديد بنهاية الشهر الحالي".



ويستمر معسكر الجونة بالقاهرة حتى يوم 26 يوليو الحالي بالتجمع الخامس قبل مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري الموسم الجديد.