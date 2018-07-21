الفيوم فى أسبوع.. أستاذ بسياحة وفنادق يتقدم باقتراح لتطوير ميادين المحافظة.. وفتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس.. ولا شكوى من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون بالفيوم

محافظ الفيوم يستقبل أسرة شهيد الإرهاب في سيناء

5 معامل تنسيق إلكتروني

أول الثانوية العامة: سألتحق بالفنية العسكرية لأدافع عن الوطن

نيابة أبشواى بالفيوم تنتدب الطبيب الشرعى لتشريح جثة نجار ذبحته ابنته

شهدت محافظة الفيوم العديد من الأحداث والفعاليات خلال الأسبوع المنقضي منها، حيث تقدم الدكتور هانى يونس رشدى المدرس بقسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة بالجامعة باقتراح لتطوير جميع ميادين المحافظة، مؤكدا أن الضيوف والزائرين لا يعرفون أسم أي ميدان من ميادين المحافظة باستثناء ميدان الثورة "السواقى سابقا".وأضاف "رشدى"، أن الميادين الهامة بمحافظة الفيوم هى ميدان السواقى والمسلة والشيخ حسن والحواتم والسلخانة وباب الوداع والصوفى والدكتور صوفى أبو طالب (التدريب سابقا) الفنية ورفعت عزمى والمستشفى العام والمبيضة والشيخ سالم وكوبرى المرزبان ومدخل المدينة من عند منطقة منشاة عبد الله للدخول إلى جامعة الفيوم وتكون وسيلة بسيطة للتسويق للزائر للمحافظة بمعالمها السياحية، حيث إن المدخل الحالى سيئ ولا يليق بوضع الجامعة.ويضيف أن محافظة الفيوم لديها العديد من المقومات التاريخية والأثرية والسياحية لتكون محافظة سياحية من الطراز الأول ولكنها للأسف بحاجة إلى تطوير العديد من الخدمات والبنية الأساسية من المرافق والطرق ووسائل النقل عامة.وبداية التسويق السياحى والترويج للإقليم يبدأ من الاهتمام بالميادين العامة والتاريخية لأنها أول ما يلفت انتباه الزائر للمدينة والانطباع الأول يدوم وميادين محافظة الفيوم للأسف تحتاج إلى كثير من التطوير بدءا من إزالة العشوائيات.ويرى "رشدى" أنه من الممكن تسمية هذه الميادين بأسماء شخصيات تاريخية وسياسية أرتبط اسمها بالفيوم مثل : حمد باشا الباسل وعائشة حسانيين وعلى باشا الروبى والفنان يوسف وهبى .وأعلن الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، أول أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.وأضاف "عبد الوهاب"، أنه بالنسبة للطلاب غير القادرين ستتكفل الجامعة بسداد رسوم الإقامة، في إطار البعد الاجتماعي الذي تعمل عليه الجامعة، واحتضان طلابها، مبينًا أن الجامعة تقف بجوار طلابها وتقديم كافة التسهيلات لهم.وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية موقع نظام الزهراء عبر الإنترنت ولا يتم تقديم طلبات باليد، ويتم إعلان نتائج قبول الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد 2018 /2019، وأنه قد تم وضع قواعد محددة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية، بشرط المسافات بين محل إقامتهم ومقر الجامعة، ووضع نسبة للطلاب المغتربين عن المحافظة.أعلن الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أنه سيتم خلال أيام البدء فى استكمال أعمال تطوير الطريق الملاصق لبحيرة قارون، حيث ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل تدبيش وصدادات للمياه وإنشاء حائط ساند، بداية من محطة الرفع بسنورس حتى قرية كحك التابعة لمركز يوسف الصديق بطول 3 كيلو مترات.وفى هذا الإطار عقد محافظ الفيوم اجتماعًا مع المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل المنطقة السادسة، لبحث الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات التنفيذ وذلك بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان، والمهندس هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مراكز أبشواى ويوسف الصديق وسنورس، وممثلين عن مديريات الرى والكهرباء والبيئة والطرق والغاز والثروة السمكية.خلال الاجتماع أكد المحافظ ضرورة الإسراع فى استكمال أعمال المشروع، وإخطار جهاز شئون البيئة بالأعمال التى سيجرى تنفيذها بطول الطريق مصحوبة بالرسومات الهندسية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات للمساهمة فى أعمال التنمية الشاملة.استقبل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، أسرة شهيد الواجب الوطني مجند القوات المسلحة إسلام يونس يونس محمد ابن قرية الزاوية الخضراء التابعة لمركز سنورس الذي استشهد نتيجة العمليات الإرهابية بشمال سيناء.وقدم المحافظ تعازيه الحارة لأسرة الشهيد داعيًا الله سبحانه وتعالي أن يُلهم أهله الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، ووافق محافظ الفيوم على اتخاذ الإجراءات القانونية لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الزاوية الخضراء الابتدائية بمركز سنورس تخليدًا لذكراه بمحل إقامته وتقديرًا لروحه الذكية التى قدمها دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع المسئولين المختصين، موضحًا أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الواجب الوطني وذويهم، تقديرًا لدور أبناءهم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن الوطن والدفاع عن أراضيه.وأضاف أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن واستقرار مصر وعزيمة المصريين، بل تزيدهم قوة وإصرارًا على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته.وتفقد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة في استقبال الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى في الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حتى 20 يوليو الجاري من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا .أضاف عبد الوهاب أن معامل التنسيق الإلكتروني تتم في عدد من كليات الجامعة تشمل الزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والهندسة والسياحة والفنادق مشيرًا إلى أنه حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة سيكون بحد أدنى 96.10 % للشعبة العلمية و93.90 للشعبة الرياضية و 80% فأكثر للشعبة الأدبية.وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم بأن الجامعة لم تتلق أي شكوى من طلاب المرحلة الأولى خلال تعاملهم وتقديمهم للرغبات فى معامل التنسيق الإلكترونى.أعرب الطالب أحمد علاء مسامح جمعة الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة علي مستوي الجمهورية "شعبة علمى رياضة " والحاصل على مجموع 409 درجات من مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الثانوية بنيين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية.وأضاف علاء: " فوجئت بوالدتى تيقظنى من نومى وتقول لى كلم الوزير وفوجئت عندما قال لي مبروك يا محمد أنت الأول علي مستوي الجمهورية.وأضاف محمد أن متوسط عدد ساعات مذاكرته فى اليوم من 5 - 6 ساعات يوميا، مؤكدا أن أسرته وفرت له المناخ الملائم للمذاكرة، خاصة أن والده مدرس رياضيات وكان يعطى له دروس الرياضة.وأكد بأنه كان يواظب على الصلاة فى مواعيدها ويقرأ القرآن الكريم يوميا وهوايته لعب الشطرنج و التصفح فى مواقع التواصل الاجتماعى.وتابع: "عند التحاقه بالكلية التى يرغبها أكد محمد انه سيلتحق بكلية الفنية العسكرية ليكون مقاتلا بالجيش المصرى ليدافع عن وطنه وبلاده".وأضاف أنه لم يتوقع فوزه بالمركز الاول على مستوى الجمهورية خاصة أنه فى مدرسة حكومى وليس خاصة وكان يعتمد فى بعض الدروس على الكتاب المدرسى وأخذ دروس فى مادتين فقط وأنصح كل طالب ثانوى انه يعمل اللي عليه ويسيبها لله.قررت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة نجار ذبحته نجلته بسكين المطبخ وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة والدفن عقب الانتهاء من التشريح.كما قررت النيابة حبس المتهمة القاتلة نجلة القتيل 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد فى الموعد المقرر.كانت طالبة ثانوى قد قامت بقتل والدها والتخلص منه بسكين المطبخ أنتقاما منه لسوء معاملته لها وتعديه الدائم عليها بالضرب ولاعتراضه على أرتباطها عاطفيا بشاب مسيحى الديانة ترغب فى الزواج منه .تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من اللواء علاء يحى مساعد مدير أمن الفيو بالحادث .تبين من التحقيقات أن الفتاة تدعى دميانة عماد (15 سنة ) طالبة ثانوى وأنها عقدت العزم على التخلص من والدها انتقاما منه من كثرة ضربه لها لارتباطها عاطفيا بشاب مسيحى .ويوم الحادث أحضرت سكينتين من المطبخ وانهالت على والدها عدة طعنات فى الرقبة والصدر والبطن وعندما حاول مقاومتها أصيبت فى يدها ثم واصلت طعناتها له حتى لفظ أنفاسه , وتركته جثة هامدة .وعند قيام رجال المباحث بسؤال والدتها انكرت معرفتها بالحادث خرصا على خياة نجلتها التى اعترفت تفسيليا بالحادث وارشدت عن السكينتين المستخدمين فى الحادث .تم القبض على الابنة القاتلة وتم تحرير محضر بالحادث واحيلت الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .