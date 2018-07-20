عمر جابر: كلام الناس أشبه بالتراب

كلام الناس اشبه بالتراب إذا لم يطير به الهواء فهو يداس !! عش حياتك فالأفواه لن تصمت و الألسن لن تتوقف — Omar Gaber (@omargaber) July 20, 2018

نشر عمر جابر لاعب الزمالك السابق، ونادى بيراميدز الحالي، رسالة مجهولة، عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر".وقال "جابر" في تغريدة على "تويتر": "كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطير به الهواء فهو يداس !! عش حياتك فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف".ويعد عقد عمر جابر مع نادى بيراميدز الأغلى فى تاريخ الدورى المصرى من حيث القيمة المالية، وذلك بعد أن انتقل اللاعب رسميًا لمدة 4 سنوات قادما من لوس أنجلوس الأمريكى، الذى فعل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل 2 مليون دولار.