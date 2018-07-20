ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عمر جابر: كلام الناس أشبه بالتراب

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:44 م
صدى البلد
منار نور
نشر عمر جابر لاعب الزمالك السابق، ونادى بيراميدز الحالي، رسالة مجهولة، عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر".

وقال "جابر" في تغريدة على "تويتر": "كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطير به الهواء فهو يداس !! عش حياتك فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف".

ويعد عقد عمر جابر مع نادى بيراميدز الأغلى فى تاريخ الدورى المصرى من حيث القيمة المالية، وذلك بعد أن انتقل اللاعب رسميًا لمدة 4 سنوات قادما من لوس أنجلوس الأمريكى، الذى فعل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل 2 مليون دولار.

ترشيحاتنا

ريال مدريد يسعى لضم الأرجنتيني إيكاردى مهاجم إنتر الإيطالي

ليفربول عن محمد صلاح: ابتسامات من القلب بعد العودة

فيديو جراف ..سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

تقارير عالمية: ريال مدريد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو

مي سليم توجه رسالة حب لجمهورها لدعمها عقب الطلاق من وليد فواز

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على المشاركين فى جنازة سيف العمارى عضو الزمالك السابق.. فيديو وصور

جوارديولا مستاء من غياب لاعبيه بسبب العطلة عقب كأس العالم

فابينيو: سأسعى لإقناع مبابي للانتقال إلى ليفربول

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

مصر تدخل عصر إنتاج السيارات الكهربائية بقوة.. فيديو وصور

افتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر.. فيديو وصور

رحلة ترميم مسجد الظاهر بيبرس لم تنته بعد.. فيديووصور

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

فيديو

ماي: لا تغيير فى قوانين الحدود بين إنجلترا وأيرلندا
أنتونوف: لا أعرف مدى صحة دعوة برلمانيين روس لزيارة واشنطن
تيريزا ماي: نستهدف تنشيط التبادل التجاري مع أيرلندا
بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟