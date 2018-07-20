ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رجل أعمال مصري يشتري 55% من نادي استون فيلا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:54 م
صدى البلد
نور عادل
قام رجل الاعمال المصري ناصف ساويرس بالدخول في شراكة تحت مسمى NSWE مع احد المستثمرين الامريكيين وذلك للمسامهة وشراء نادي استون فيلا وامتلام 55% من اسهمه.

وقال ناصف ساويرس عقب اتمام الصفقة، انه ينظر الي نادي استون فيلا باعتباره نادي كبير وعريق ويملك العديد من اللاعبين المتميزين.

واشار ساويرس، الي ان النادي سيضم العديد من المواهب المصرية وسيكون نافذه لهم على الدوري الانجليزية والدوريات الاوروبية بالمستقبل.

ترشيحاتنا

ظهور إنفلونزا الطيور في الرياض.. صور

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

إيكونوميست: الجنيه المصري أكثر العملات تداولا بأقل من قيمتها

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

فضيحة جديدة لـ ترامب مع ممثلة إباحية

نجوم الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان سيف العماري..فيديو وصور

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة

مدرب روسيا: مباراتنا مع مصر الأفضل في المونديال

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

الاسماعيلي يضم الأكبر والأصغر سنا بدورة صلالة

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

في خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يبكي 3 مرات ويطالب رجال الأعمال بالاستثمار في الصناعات الأساسية.. ويؤكد: قضاء حوائج الناس أكثر ثوابا من تكرار الحج و سقي الماء أفضل الصدقات.. و150 ألف مئذنة تصدح بالحق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

الإعلامية فرح علي بفستان جريء ومميز في زفافها.. صور

صحف عالمية: الأثريون المصريون فتحوا تابوت الإسكندرية ولم يصابوا باللعنة

فيديو

مصطفى بكري: حملات تستهدف تشويه نجاحات محمد صلاح.. فيديو
بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو
العامة للآثار: لعنة الفراعنة بتابوت الإسكندرية خرافات
بكري: حملات مسمومة تجاه قانون حصانة كبار ضباط الجيش.. فيديو
شاهد.. روما يواصل الاستعداد للموسم الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟