رجل أعمال مصري يشتري 55% من نادي استون فيلا

قام رجل الاعمال المصري ناصف ساويرس بالدخول في شراكة تحت مسمى NSWE مع احد المستثمرين الامريكيين وذلك للمسامهة وشراء نادي استون فيلا وامتلام 55% من اسهمه.



وقال ناصف ساويرس عقب اتمام الصفقة، انه ينظر الي نادي استون فيلا باعتباره نادي كبير وعريق ويملك العديد من اللاعبين المتميزين.



واشار ساويرس، الي ان النادي سيضم العديد من المواهب المصرية وسيكون نافذه لهم على الدوري الانجليزية والدوريات الاوروبية بالمستقبل.