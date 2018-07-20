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مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:25 م
صدام يغطس 24 ساعة
"صدام " يغطس 24 ساعة بمياه دهب للتأهيل لكسر الرقم العالمي
ايمن محمد
بدأ الغطاس المصري صدام كيلاني ابن الاسماعيلية اليوم الجمعة، الغطسه التأهيلية والتدريبية بمياه مدينة دهب استعدادا للتأهيل لكسر الرقم العالمي في الغطس.

وقال "صدام" أنه صاحب أطول غطسة في مصر والشرق الأوسط و يتمني أن يحقق الرقم العالمي في الغطس، موضحا أنه يستعد اليوم للتأهيل لكسر الرقم العالمي لأطول غطسة في تاريخ البشرية حيث سيتم اجراء غطسة تأهيلية لمدة 24 ساعة في قاع البحر.

وأضاف أن أخر غطسة قام بها كانت لمدة 100 ساعة و20 دقيقة وجار التخطيط لكسر الرقم العالمي والذي حققه غطاس تركي بالغطس لمدة 150 ساعة.

وأشار إلي أنه يتمني أن يحقق الرقم العالمي بحوالي 154 ساعة اعاشة كاملة بقاع المياه بمدينة دهب، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات وجارى الأن الاستعداد للنزول لقاع البحر لتجربة جميع المعدات والأجهزة لمدة 24 ساعة فقط.

وأكد علي أنه يوجد فريق طبي سوف يقوم بزيارته باستمرار خلال فترة الغطس التي من المقرر أن تنطلق في الاسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

كما قام الفريق الخاص بتدريب "صدام" بنزول جميع الأجهزة والسرير الخاص باقامة صدام لتثبيته بقاع المياه والتأكد من جازية الأجهزة.

جدير بالذكر أن صدام سيقضي أكثر من 6 أيام تحت الماء وسوف يمارس حياته الطبيعية من نوم وأكل وشرب ولعب ورياضة ايضا لمدة ١٥٤ ساعة متواصلة تحت الماء بحضور مندوب موسوعة جينيس"ريكورد" وذلك يوم ٤ أغسطس المقبل.
مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور
مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور
مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور
مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

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