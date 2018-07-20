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أخبار البلد

الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:49 م
لحظة مغادرة الرئيس
لحظة مغادرة الرئيس وقرينته السودان
محمد عبد المنعم
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى وقرينته، العاصمة السودانية الخرطوم وذلك عقب زيارة رسمية استغرقت يومين، وكان الرئيس السودانى عمر البشير وقرينته على رأس مودعى السيسي وقرينته.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار السودان أمس الخميس، حيث أعرب الرئيس عن سعادته البالغة بالزيارة التي يقوم بها حاليا إلى دولة السودان الشقيق.

وقال الرئيس السيسي، إن الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين.
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور
الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور

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