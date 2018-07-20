مبروك عطية يوجه رسالة لكل رجل متزوج

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن من لايرحم لا يرحم ، موضحا أن الرحمة التي وصانا بها النبي تكون تجاه الإنسان أو الحيوان أو الجماد، موجها رسالة لكل رجل: "ارحم ضعف زوجتك".



وأضاف" عطية" خلال لقائه على فضائية " ام بي سي مصر"، أن هناك حديث شريف اسمه الجامع المانع ، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله رفيقٌ يحبٌ الرفق في الأمر كله» متفق عليه.



وتابع": إن الله يحب الرفق في الأمور كلها، وأمرنا بالرفق في شيء، وليس الرفق بالقوارير فقط.