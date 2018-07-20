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رياضة

محمد النني يتصدر قائمة 25 لاعبا من ارسنال في معسكر سنغافورة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:47 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى سنغافورة لبدء استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم: تشيك، بيرنارد لينو، مارتينز، بيليرين، كولاسيناك، تشامبرز، هولدينج، موستافي، سوكراتيس، مافروبانوس، أوسي توتو، مايتلاند نيلس، جويندوزي، نيلسون، سميث رو، ويلوك، رامزي، مخيتريان، نيكيتاه، بيريز، لاكازيت، أوباميانج.

وسينضم الثلاثي مسعود أوزيل، ومحمد النني، وأليكس إيوبي، لمعسكر الفريق، بعد حصولهم على راحة عقب المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

وستغادر البعثة، الأحد المقبل، إلى سنغافورة للعب المباراة الأولى في كأس الأبطال الدولية يوم الخميس المقبل، أمام أتلتيكو مدريد، والثانية أمام باريس سان جيرمان، يوم السبت الذي يليه.

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