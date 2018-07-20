ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى بكري: مصر ستنتصر على المؤامرات التي تحاك ضدها .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:21 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين
أكد مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، أن مخططات أمريكا وإسرائيل لن تستطيع القضاء على الشعوب العربية.

وأضاف " بكري" في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" إحنا مصريين وعرب وقوميين .. وننحاز لكافة الأراضي العربية.. ولازم ندرك أن أمننا جزء من الأمن القومي العربي".

وتابع:" مصر كانت ومازالت مرتبطة بقضايا القومية العربية .. ومصر ستنتصر على كافة المؤامرات التي تحاك ضدها بهدف إسقاطها بمجهودات الجيش المصري الذي حمى الوطن واستطاع القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية".

وأكمل:" لا يجب الالتفات إلى الشائعات.. ونمضي مع الدولة في طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي".

ترشيحاتنا

نجوم الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان سيف العماري..فيديو وصور

ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

أحمد رزق ينشر صورة مع أسرته

ماني يجدد تعاقده مع ليفربول ويرتدي القميص رقم 10

فضيحة جديدة لـ ترامب مع ممثلة إباحية

نيويورك تايمز: القاهرة تجاهلت الخلاف مع أنقرة لانقاذ حياة ساحر تركي

الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور

بورصة الدواجن.. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 24 جنيها

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

شاهد .. لقاء الرئيس السيسي برموز السياسة والفكر السودانيين بالخرطوم

تعرف على المشاركين فى جنازة سيف العمارى عضو الزمالك السابق.. فيديو وصور

عداء شديد بين نتنياهو ووزيرة العدل الإسرائيلية..والسبب صادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذلة هيثم محمد تثير الجدل على مواقع التواصل.. صور

البلوزات المقلمة في الصيف لإطلالة جذابة .. صور

جلسة تصوير مميزة وجذابة لـ دنيا سمير غانم

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

فيديو

علام: 3400 حالة طلاق شهريا.. ونفتي بوجوب التنفيذ في حالة أو اثنين
شوقي علام: الفتوى صنعة وتمر بمراحل عدة .. فيديو
شوقي علام : رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري .. فيديو
هاني رسلان: فتح المعابر نقطة تحول في العلاقة بين مصر والسودان
المفتي: نستقبل 3 آلاف سؤال يوميا بمختلف الإدارات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟