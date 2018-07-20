مصطفى بكري: مصر ستنتصر على المؤامرات التي تحاك ضدها .. فيديو

أكد مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، أن مخططات أمريكا وإسرائيل لن تستطيع القضاء على الشعوب العربية.



وأضاف " بكري" في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" إحنا مصريين وعرب وقوميين .. وننحاز لكافة الأراضي العربية.. ولازم ندرك أن أمننا جزء من الأمن القومي العربي".



وتابع:" مصر كانت ومازالت مرتبطة بقضايا القومية العربية .. ومصر ستنتصر على كافة المؤامرات التي تحاك ضدها بهدف إسقاطها بمجهودات الجيش المصري الذي حمى الوطن واستطاع القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية".



وأكمل:" لا يجب الالتفات إلى الشائعات.. ونمضي مع الدولة في طريقها نحو الإصلاح الاقتصادي".