نيويورك تايمز: القاهرة تجاهلت الخلاف مع أنقرة لانقاذ حياة ساحر تركي

اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بتلقي ساحر تركي شهير العلاج في مصر بعدما لدغته أفعى، مشيرة إِلى أن القاهرة وأنقرة وضعتا الخلاف السياسي جانبا لانقاذ حياة هذا الساحر.



وتعرض الساحر التركي عارف غافوري صاحب الـ28 عاما للتسمم بعدما لدغته أفعى -كوبرا- مصرية يوم الأحد الماضي، تسببت في شعوره بضيق في التنفس وحالة شديدة من الإعياء.



ويتمتع الساحر بشهرة واسعة في تركيا وحاول الأطباء انقاذه من خلال البحث عن مصل لإنقاذه من الشلل والوفاة، وطلبت السلطات التركية من معهد باستور المركز العالمي لأبحاث الأمراض واللقاحات في فرنسا لكن المعهد أكد أنه أوقف انتاج المصل المعالج للدغة تسمم الكوبرا المصرية منذ 3 سنوات.



وأشارت الصحيفة إلى اضطرار تركيا اللجوء إلى مصر وهو أمر "حساس" بالنسبة لأنقرة في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين لكن المفاوضات التس استمرت لساعات أسفرت عن حصول الساحر على التأشيرة بعد انهاء الإجراءات القانونية ووصوله على طائرة للقاهرة حيث يتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات المصرية الذي يتوافر به الحقنة اللازمة لانقاذه.