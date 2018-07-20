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علام: زواج القاصرات مفاسده كثيرة وفقا للأبحاث العلمية.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:27 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
هاني حسين
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ، إن زواج القاصرات أصبح عبئا ثقيلا، وسببا في الكثير من المفاسد والمضار على أرض الواقع، وفقا للأبحاث وعقب الرجوع للمتخصصين.

وأضاف " علام " في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة الأبحاث التي تم إجراؤها في مسألة زواج القاصرات أكدت أنه به مفاسد كثيرة.

وتابع :" ظروف المجتمع الحالية تغيرت في وقتنا الحالي .. وعلى الدولة سن قوانين تقنن سن الزواج لحل تلك الأزمة".

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