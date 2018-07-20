كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

تلقت ادارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” يخطرها من خلاله بقائمة مسئولي مباراة المصري ونهضة بركان والمقرر اقامتها على ستاد المصري ببورسعيد في الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر.



وتضم القائمة الرواندي سيلستين نتاجونجيرا مراقبًا للمباراة ، والمالي مامادو هايدرا مراقبًا لطاقم للتحكيم ، والأثيوبي مايكل بيلاي منسقًا عامًا للمباراة ، بينما يتولى التونسي منذر شاوشي مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

