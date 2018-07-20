طبيب قلب يوضح مضاعفات ارتفاع ضغط الدم .. فيديو

أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، على ضرورة البحث عن مرض إرتفاع ضغط الدم حتى نبتعد عن مرحلة المضاعفات، مشيرا إلى ان ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض مسبقة.



وأضاف " سمير" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم نزيف في المخ وتضخم القلب ومشاكل بالكلى"، مضيفا: "واحد من كل أربعة فوق سن الـ 25 يعاني من إرتفاع ضغط الدم".



وتابع: "نفتقر إلى جودة التشخيص لأن قياس الضغط له قواعد، فلا يتم قياس ضغط الفرد واقفا ولا يقاس الضغط إلا عقب الراحة لمدة 10 دقائق".



وأكمل: "اجهزة الضغط الإلكترونية أقل حساسية من أجهزة الضغط الزئبقية وأصعب في الحصول على القراءة الصحيحة".