هنري كيسنجر يظهر على الساحة السياسية ويعلق على قمة بوتين وترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن القمة التي عقدها الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مطلع الأسبوع الجاري بمدينة هيلنسكي الفلندنية، كانت متأخرة للغاية.



وأضاف كيسنجر في تصريحات لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة: "كان يجب أن تعقد هذه القمة منذ سنوات، فلطالما سعيت لها منذ وقت طويل".



وتابع: "قد يكون الرئيس دونالد ترامب أحد الشخصيات التي تظهر مرات نادرة في التاريخ لإنهاء حقبة وبداية حقبة جديدة، وأعتقد أننا نشهد فترة خطيرة في تاريخ العالم".