رسالة حب من مجدى كامل لزوجته مها أحمد على انستجرام

نشر الفنان مجدى كامل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، فيديو يجمع عددا من الصور بينه وبين زوجته الفنانة مها أحمد بمناسبة عيد ميلادها.



وعلق "مجدى" على الفيديو قائلًا: "كل سنه وانتي طيبه يا اجمل وارق واحلي زوجه في الدنيا، ياسندي ياام اولادي، ربنا يديم عليكي الصحه والعافيه وراحه البال، ربنا يخليكي، لولاكي ماكنت انا".



يذكر ان احدث عمل جمع بين الزوجين مها احمد ومجدى كامل كان مسلسل "عرائس ماريونيت" والذى تم تقديمه منذ ما يقرب من 3 سنوات.