طرح First Man فى دور العرض المصرية قريبا

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال فيلم First Man للمخرج داميان شازيل عقب افتتاحه للدورة الـ75 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة ما بين 29 أغسطس وحتى 8 سبتمبر.



وصرح رئيس مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا إن استضافة العرض الأول عالميًا لفيلم داميان شازيل الجديد المنتظر هي شرف كبير للمهرجان، مضيفا:"الفيلم يعبر عن تجربة شخصية مذهلة أصيلة وتختلف عن الأفلام الملحمية التي تُقدم في الوقت الحاضر، كما يؤكد على الموهبة الكبيرة لواحد من أهم المخرجين الأميركيين المعاصرين".



وكانت سلسلة نجاحات داميان شازيل قد بدأت منذ عام 2014 من خلال فيلم Whiplash الذي نال جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد للممثل جيه كيه سيمونز، ليعود بعد عامين من خلال La La Land مكتسحًا الجوائز السينمائية، حيث حصل على 6 جوائز أوسكار من أصل 14 ترشيحًا، و7 جوائز جولدن جلوب، و5 جوائز بافتا.



ويروي الفيلم القصة المشوقة للبعثة التي أرسلتها وكالة ناسا إلى القمر محققة أول هبوط بشري هناك، ويركز الفيلم على قصة رائد الفضاء نيل أرمسترونج خلال الفترة ما بين عامي 1961 و1969. ويتعمق الفيلم لكشف التضحيات والثمن الذي دفعه أرمسترونج والشعب الأميركي نظير أخطر مهمة في التاريخ البشري. فيلم First Man مبني على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم للكاتب جايمس آر هانسن، بينما أخذ السيناريست الحائز على الأوسكارجوش سينجر على عاتقه مهمة تحويله إلى سيناريو سينمائي.



ويتعاون داميان شازيل للمرة الثانية مع رايان جوسلينج بعد الناجح الساحق الذي حققه La La Land، وشارك جوسلينج البطولة كلٌ من جايسون كلارك وكلير فوي بطلة مسلسل The Crown الحائز على جائزتي الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامي وأفضل ممثلة.



الفيلم من إنتاج وايك جودفري ومارتي باوين من خلال شركة تيمبل هيل انترتينمنت التي أنتجت أعمال ناجحة مثل The Twilight Saga وThe Fault in Our Stars، بالإشتراك مع داميان شازيل. بينما يتشكل فريق المنتجين المنفذين من المخرج الكبير ستيفن سبيلبيرج وإيزاك كلاوسنر وآدم ميرمس وجوش سينجر. وساهمت شركة دريم ووركس بيكتشرز في تمويل الفيلم.