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رياضة

رجال أعمال مصريون يمتلكون أندية أوروبية.. أحدثهم ساويرس

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:08 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن نادي أستون فيلا اليوم الجمعة عن شراء رجل الأعمال المصري ناصف ساويريس أكثر من 50% من رأس مال النادي .

وفي التقرير التالي نستعرض رجال الأعمال المصريين الذين امتلكوا أندية خارج مصر:

- ماجد سامي 

يعد ماجد سامي من احد اشهر رجال الاعمال المصريين والذي له باع طويل في الاستثمار الرياضي حيث كان ماجد سامي يمتلك نادي ليرس البلجيكي ولكنه باعه منذ فترة.

ومازال سامي يمتلك حاليا نادي ايرجوتيليس اليوناني ويتولى نجله نديم سامي منصب رئيس النادي والمدير التنفيذي.

-عصام علام 

رجل الاعمال المصري الذي نجح في ان يمتلك نادي هال سيتي الانجليزي والذي يشارك بالوقت الحالي في دوري الدرجة الثانية "التاشمبيونشيب".
وقاد علام نادي هال سيتي من قبل للتأهل للبريمرليج وكان وقتها حديث الصحف العالمية.

واشترى علام من قبل كلا من أحمد فتحي ومحمد ناجي جدو وأحمد المحمدي ليكونوا لاعبين مصريين يلعبون لصالح نادي هال سيتي.

- ناصف ساويرس

نجح ناصف ساويرس في ان يكون شراكة اليوم مع أحد رجال الأعمال الأمريكيين تحت مسمي NSWE والحصول على 55% من أسهم نادي استون فيلا.

وقال ساويرس عقب اتمام الصفقة، انه ينظر الي نادي استون فيلا باعتباره ناديا كبيرا وعريق ويملك العديد من اللاعبين المتميزين.

وأشار ساويرس، إلى ان النادي يضم العديد من المواهب المصرية ويكون نافذة لهم على الدوري الانجليزي والأوروبى بالمستقبل.

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