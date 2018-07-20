حماس ترد على إسرائيل : القصف بالقصف.. والقنص بالقنص

ذكرت حركة حماس أن اختيار الاحتلال الإسرائيلي القصف والعدوان على مواقع المقاومة وعلى غزة وأهلها، واستهداف المتظاهرين العزل، وقتلهم بدم بارد "سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة وسيرفع من تكلفة حسابه وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب".



وأضافت الحركة الفلسطينية في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص".



وتابعت "المقاومة جاهزة وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات، فشعبنا الفلسطيني، ومن خلفه المقاومة الباسلة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة"، مضيفة أنه على العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان وإنهاء حصار غزة".