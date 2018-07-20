علاء خشب : مسابقة الدوري هذا الموسم ستكون الأقوى

صرح المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي انبي ان مسابقة الدوري هذا الممتاز ستكون من أقوى المسابقات خاصة بعد ان دعمت كافة الأندية مراكزها بلاعبين جدد وستشهد أيضا تنافس شديد علي المراكز المتقدمة.



وعن إنبي تحدث أن صفقات الفريق تمت بناء علي ترشيح الجهاز الفني للفريق وفي حدود الاحتياجات فقط وان مجلس الإدارة يدعم الفريق وجهازه .



واكد "خشب"، ان مجلس الادارة رفض الاستغناء عن أي لاعب حرصًا علي استقرار الفريق خاصة وأن المسابقة علي الأبواب ولا مجال للتعويض أو التدعيم بصفقات بديلة.