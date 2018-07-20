ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علاء خشب : مسابقة الدوري هذا الموسم ستكون الأقوى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:31 م
صدى البلد
نور عادل
صرح المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي انبي ان مسابقة الدوري هذا الممتاز ستكون من أقوى المسابقات خاصة بعد ان دعمت كافة الأندية مراكزها بلاعبين جدد وستشهد أيضا تنافس شديد علي المراكز المتقدمة.

وعن إنبي تحدث أن صفقات الفريق تمت بناء علي ترشيح الجهاز الفني للفريق وفي حدود الاحتياجات فقط وان مجلس الإدارة يدعم الفريق وجهازه .

واكد "خشب"، ان مجلس الادارة رفض الاستغناء عن أي لاعب حرصًا علي استقرار الفريق خاصة وأن المسابقة علي الأبواب ولا مجال للتعويض أو التدعيم بصفقات بديلة.

ترشيحاتنا

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

رجل أعمال مصري يشتري 55% من نادي استون فيلا

شاهد.. لحظة القبض على المتهمين بإنشاء مصنع لكبس الهيروين في العبور

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

رسميًا.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية

روسيا تكشف خيانة في إحدى مؤسساتها المنوطة بتصنيع الأسلحة

بيع مدينة الأشباح في أمريكا بـ 1.4 مليون دولار..فيديو

هنري كيسنجر يظهر على الساحة السياسية ويعلق على قمة بوتين وترامب

إعلامية تنفعل على الهواء: اللي يمد إيده على مراته مش راجل

ماني يجدد تعاقده مع ليفربول ويرتدي القميص رقم 10

خبير آثار يفسر علميا وتاريخيا.. وجود المياه بـ تابوت الإسكندرية

أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

نيولوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

استوحي إطلالاتك في المصيف من الفنانات

فيديو

أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو
أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟