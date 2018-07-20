الصعايدة مبدعون حتى في البكاء.. كيف يحزن أهل الأقصر على موتاهم

ويعد "العديد" أحد فنون الرثاء التى تميز بها صعيد

مصر، وتجد ذلك الفن التلقائي الشعبي تتداوله نساء الأقصر فى المآتم، بعد أن

توارثوه عن أمهاتهن وأجدادهن جيلا بعد جيل

سبب التسمية



ويقول الأديب طارق العوضي إن سبب تسمية السيدة التي تعدد

بـ"العدودة" هو أن من تقوم بالعديد تعدد صفات ومناقب ومآثر المتوفى سواء

ذكرا كان أم أنثى من أجل أن تثير أمواج الحزن والبكاء بداخل كل من عرفه لأنه حتما

سيفتقد كل هذه الصفات الحميدة بوفاة الميت