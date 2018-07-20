حقيقة طرد زين العابدين بن علي وزوجته من السعودية

نفى مصدر مقرب من عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الأنباء المتداولة عن طرد المملكة العربية السعودية له ولزوجته ليلى الطرابلسي.



وأضاف المصدر لموقع "أنباء تونس"، أنه لا صحة لطرد بن علي وزوجته ليلى من السعودية وتوجههما للمغرب، مشيرا إلى أن وسائل إعلامية قالت إن الملك سلمان أمر بطرد بن علي ورحبت به المغرب على الفور وهذا الأمر عار تماما من الصحة.



وأكد المصدر أن الرئيس التونسي السابق متواجد حاليا في المملكة ويستعد هو وزوجته لأداء مناسك الحج في أغسطس المقبل.